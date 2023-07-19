Muhtarlar ve vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlere kayıtsız kalmayan Söke Belediyesi ekipleri, Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın talimatıyla Savuca’da da harekete geçti. Özellikle yaz aylarında büyük sıkıntı yaşatan Savuca Deresi’nde temizlik çalışması başlatıldı.

Mahalle mahalle sorunları büyüteç altına alan ve sorunlara çözüm getirme anlamında çalışmalarını hızla başlatan Söke Belediyesi, Savuca Deresi içinde engel haline gelen sazlık, ağaç ve bitkilerin temizliğini yapıyor. Dereye ulaşan kanalların girişleri açılıyor, rüsubat temizliği de yapılıyor.

Söke Belediyesi saha ekipleri ve iş makineleri temizlik çalışmasına başlarken; Söke Belediyesi Danışmanı Yağız Pullukçu, Savuca Mahalle Muhtarı Tuncel Uyanık ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri ile birlikte yapılan incelemenin ardından başlatılan temizlik çalışması Savuca Mahallesi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Savuca Mahalle Muhtarı Tuncel Uyanık soruna duyarsız kalmayan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’a teşekkür etti.