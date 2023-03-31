27 Mart-2 Nisan tarihleri arasına kutlanan Kütüphaneler Haftası nedeniyle, Söke Belediyesi’nden Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi’ne ziyaret gerçekleşti.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi Müdürü Fatih Akbaba’yı ziyaret etti. Her zaman kurumların yanlarında olduklarını belirten Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli; "Kütüphaneler, toplumun kültür ve medeniyet birikiminin hazinesi. Söke’mizde binası ile de ayrı bir tarihi önem ve özelliğe sahip Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi’ni bilginin toplumla buluşması anlamında çok önemsiyoruz. Bu vesile ile okuma bilinci edinen bir nesil dileğiyle Kütüphaneler Haftası’nı kutluyoruz” dedi.

Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi Müdürü Fatih Akbaba ziyaretten dolayı teşekkür etti, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.