Aydın’ın Söke ilçesinde birçok fotoğrafçının rotasına giren ve kurumaya başlayan akçakavak ağaçları için çalışma başlattıklarını ifade eden Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan; “Alanın eski güzelliğine kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Söke Ovası’nda Özbaşı Mahallesi’ne giden yol boyunca uzanarak oluşturduğu görüntü ile bir çok fotoğraf sanatçısının dahi fotoğraflamak için yarıştığı akçakavak ağaçları kurumaya başladı. Yolun iki yanına uzanan ve oluşturduğu yeşil tünel ile sürücüleri yaz sıcağından koruyan akçakavak ağaçlarının kuruması üzerine harekete geçen Söke Belediyesi, ilgili kurumlar ile işbirliği ve başvuru yaparak kurumanın sebebini araştıracak.

Biyolojik çeşitliliğin ve canlılığın önemine değinerek, Söke’nin her mahallesinin eşit derecede önem taşıdığını vurgulayan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan; “Kişi veya kişiler tarafından ilaç ile ağaçların kurutulduğuna dair ihbarlar alıyoruz ve buna asla müsaade etmeyiz. Ağaçlarla ilgili araştırma yapılması için de Söke Orman İşletme Şefliği’ne müracaat ederek konunun takipçisi olacağız. Böylesine güzel alanlar yok edildiği gibi, aynı zamanda çöplerin atık deposu haline getirildiği görülüyor. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Özbaşı Mahallesi’nin kavaklarını da canlandırarak gelecek kuşaklara bozulmadan aktarmak için çaba sarf edeceğiz. Bunun için Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çalışmak ve biyologlar ile alanı eski güzelliğine kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.