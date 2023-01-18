Söke Belediyesi’nde çalışan işçilere yüzde 70 oranında ilave zam verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye İş Sendikası başkanı Hidayet Yaman, yeni zamlı ücretin 15 Aralık 2022 tarihi itibariyle uygulanacağını belirterek yeni tarifenin çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Söke Belediyesi’nde çalışan işçilere yüzde 70 oranında ilave zam verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye İş Sendikası başkanı Hidayet Yaman, yeni zamlı ücretin 15 Aralık 2022 tarihi itibariyle uygulanacağını belirterek yeni tarifenin çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Çalışanlara alın teri ve emeğinin karşılığını veren herkese teşekkür eden ve Belediye İş Sendikası olarak her zaman çalışanların menfaati için mücadele verdiklerini belirten Sendika başkanı Hidayet Yaman, “Söke Belediye Başkanlığı ile sendikamız Belediye İş Sendikası arasında 15 Aralık 2021 -14 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan ve halen yürürlükte olan Toplu İş sözleşmesinin 42. Maddesinin 2. yıl ücret zammına ilave olarak yüzde 70 zam yapıldı. İşveren Söke Belediyesi ile asgari ücretteki artış ve artan hayat pahalılığı nedeniyle Belediye İş Sendikası üyesi işçilerimizin 15 Aralık 2022 tarihinden itibaren günlük yevmiyelerine ve tüm parasal sosyal haklarına yüzde 70 zam yapılması konusunda sözleşme imzaladık. Bu süreçte Söke Belediye Başkanımıza, belediye Başkan vekilimize ve belediye başkan yardımcılarımıza emeği geçen herkese çalışanlarımız ve aileleri adına teşekkür ediyorum. Yeni ücretleri çalışanlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.