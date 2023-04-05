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Diğer taraftan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Aydın Barosu Söke Temsilcisi Av. Nuray Güler Demir, Söke Belediyesinin Avukat Meclis Üyeleri Av. Hatice Kurban ve Hatice Uzel Çakar’ı ziyaret etti. Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel’in selamlarını ileten Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli çiçek takdim etti, günlerini kutladı.

Belediye Avukatlarına çiçek takdim eden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel anlamlı günlerini kutladı, meslek yaşamlarında başarı dileklerini iletti.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle makamında Söke Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Av. Adviye Çetin, Av. Emine Kaya ile Belediye şirketi Avukatı Filiz Ceylan’ı ağırladı.

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