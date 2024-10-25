Söke Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı çerçevesinde yürütülen "İklim için Yeni Teknolojiler" projesi kapsamında Polonya, İspanya ve Makedonya’dan gelen konuklarını ağırladı.

Söke Bağarası Hürriyet İlk ve Ortaokulu’nun paydaş ülkelerle birlikte yürüttüğü proje çerçevesinde, konuklar Söke’yi tanıma fırsatı bulurken, iklim değişikliği ve sıfır atık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Proje paydaşlarının gerçekleştirdiği teknik gezide, geri dönüşüm ve sıfır atık yönetimi konularına bilgiler verildi. Konuklar, Söke Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün şantiye alanında, geri dönüştürülen malzemelerin ayrıştırılması ve organik atıkların kompost gübreye dönüştürülmesi süreçleri hakkında bilgilendirildi.

Erasmus Projesi, Bağarası Hürriyet İlk ve Ortaokulu öğretmenleri Çağatay Keskin ve Savaş Eroğlu ile Söke BİLSEM öğretmenlerinden Emin Pamuk tarafından yürütülüyor. Projenin amacı, öğrencileri ve katılımcıları iklim değişikliğine karşı yeni teknolojilerle tanıştırmak ve geri dönüşüm bilincini artırmak olarak belirtiliyor.