Söke Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu yapılırken, toplantıda Söke Belediyesi’nin 2025 mali yılı bütçe taslağı maddeleri de karara bağlandı. 2025 yılı gider bütçesi 1 milyar 200 milyon, gelir bütçesi ise 1 milyar 200 milyon TL olarak belirlendi.

İlk oturumda plan bütçe komisyonuna havale edilen 2025 mali yılı gelir ve gider bütçe taslağı ile ilgili maddelerin yer aldığı meclisin 2. Oturum toplantısında, maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk maddesinde 2025 yılı performans programı görüşüldü. Performans programının mecliste kabul edilmesinin ardından 2025 mali yılı gider ve gelir bütçe taslağı görüşüldü. Bir sonraki meclis toplantısının 5 Kasım 2024 Salı günü yapılması kararı alındı. Söke Belediyesi 2025 yılı bütçesi 1 Milyar 200 Milyon TL olarak belirlendi.

Ayakları yere basan bir bütçe hazırlandığını belirten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun ortada olduğunu söyledi. Başkan Arıkan; bu şartlarda bütçenin gerçekleşme oranının da yüksek olmasını ve bütçenin hem belediye hem de Söke’ye hayırlı olmasını diledi.