Türkiye Şampiyonu Behiye Hanım Ortaokul Voleybol Takımı, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Amasya’da yapılan Ortaokullar arası Voleybol Türkiye Şampiyonası finallerinde tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu olan Söke Behiye Hanım Ortaokulu Voleybol Takımı; okul müdürü Gürbüz Kamiloğlu, beden eğitimi öğretmenleri Hızır Deniz ve Mücahit Gökkaya ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ı ziyaret etti.

Şampiyon voleybolcuları bir kez daha kutlayan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan sporculara voleybol ayakkabısı hediye ederken; okul Müdürü Gürbüz Kamioğlu’na da başarılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.