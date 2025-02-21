Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı’yı ziyaret etti.

İlk olarak Koçarlı Belediyesi’nde bir araya gelen iki başkan, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Arıcı ve Başkan Arıkan kısa süre önce hizmete açılan Koçarlı Market’i de gezdi. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı’dan, markette sunulan ürünler ve vatandaşlara sağlanan hizmetler hakkında bilgi aldı. Başkan Arıkan; tüm CHP’li belediyelerde olduğu gibi sosyal demokrat belediyeciliğin örneklerinden biri olan Koçarlı Market’i vatandaşlara kazdırdığı için Başkan Özgür Arıcı’yı tebrik etti, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, belediyeler arası işbirliğinin önemine dikkat çekerek; "Hizmet yolunda belediye başkanları olarak el ele çalışmaya devam ediyoruz. Ziyaretinden ve nezaketinden dolayı Söke Belediye Başkanımız Sayın Arıkan’a çok teşekkür ediyorum" dedi.