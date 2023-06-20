Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney’i makamında ziyaret etti.

Söke’de yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Söke’nin ihtiyaçları hakkında genel bir değerlendirme de yapıldı. Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Söke’ye yapılacak çalışmalar hakkında Söke Belediyesi ve yerel yönetimler ile sürekli istişare içerisinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’a teşekkür etti. Belediye Başkanlığı görevi için kendisine hayırlı olsun dileklerini ileten Kaymakam Güney, çalışmalarında Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’a başarılar diledi.

Birlikte çalışmaya ve Söke için hizmet üretmeye devam edeceklerini belirten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney’e sıcak ilgisi nedeniyle teşekkür etti.