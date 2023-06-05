Son 8 takım arasına kalarak Amasya’da yapılan Türkiye Şampiyonası finallerinde Aydın ilini temsil eden, Söke Behiye Hanım Orta Okulu Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Final maçında Ankara Kardelen Ş. Burak Abikebahşi Orta Okulunu 2-1 yenen başarılı sporcular, Türkiye şampiyonu olarak Söke ve Aydın iline gurur yaşattı. Söke Behiye Hanım Orta Okulu filede Aydın’ın gururu oldu. Okulun beden eğitim öğretmeni Hızır Deniz yönetimindeki Behiye Hanım Ortaokulu Aydın il şampiyonluğu ve bölge şampiyonasının ardından Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etmişti.

Amasya’da yapılan 8 takımın katıldığı Türkiye şampiyonasında rakiplerini yenerek finalde Ankara Kardelen Ş. Burak Abikebahşi Orta Okulunu da 25-21, 19-25 ve 15-13 setlerle 2-1 yenen Aydın temsilcisi, Şampiyonluk mutluluğunu yaşadı.

Söke Behiye Hanım Ortaokulu’nun Türkiye Şampiyonluğu Söke de Milli Eğitim camiası başta olmak üzere spor camiasında da büyük sevinç oluşturdu.