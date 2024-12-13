Söke Basket Büyük Erkekler Takımı, Kuşadası Belediye deplasmanında aldığı galibiyetle grubundan birinci çıkmayı garantiledi.

Bu başarıyla birlikte diğer gruptan gelecek rakibini beklemeye başlayan Söke Basket, sezon sonunda ilk üçe girerek Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL)’nde mücadele etmeyi hedefliyor. Söke Basket Kulübü Antrenörü Barış Koyuncuoğlu, "Başarı dolu bir sezon geçiren takımımız, ortaya koyduğu azimli performansla yoluna devam ediyor. Hedeflediğimiz EBBL yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.