Geçtiğimiz Mayıs ayı içinde kurulmasının ardından ilçede faaliyetlerine çeşitli ziyaretlerle ve üye kayıtlarıyla başlayan SAKUT’un dernek binası ilçe merkezinde yer alıyor.

Dernek binası açılış törenine, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çetinkaya, önceki dönem belediye başkan yardımcıları Levent Tuna, Ahmet Karakaş, Söke Ticaret Odası yönetim kurulu temsilcileri başta olmak üzere davetliler katıldı.

SAKUT Başkanı Erkan Mermercioğlu yaptığı konuşmasında açılış törenine katılan herkese teşekkür etti. Erkan Mermercioğlu, “Dernek olarak Kaymakamlık, Belediye, İtfaiye ve AFAD gibi kurumlarla sürekli irtibat halinde olup afet öncesi, afet anı ve sonrasında neler yapılabileceğinin bilincini verilecek eğitimlerle halkımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyetin ışığında ilerleyen yeni bir STK olarak yola çıktık. Hızlı ve disiplinli arama kurtarma ekiplerimizle eğitimlerimizi en kısa sürede tamamlayarak, her an hazır olmak önceliğimizdir. Söke ve çevresinde eğitim programlarını başlatıp, güçlü bir iletişim ağı kurup, muhtemel deprem ve yangın gibi doğal afetlerde hızlı ve yerinde müdahale etmeyi gaye edinmiş bulunmaktayız. Doğal afetlerde kaybolan insan ve hayvanları bulmak da tüzüğümüzde yer alan maddelerdendir. Ülkemizin değişmez gerçeği depremdir, Sökemiz ve çevresi de deprem kuşağında yer almaktadır. Bu nedenle en kısa sürede planladığımız faaliyetlerimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi.

Meydana gelebilecek doğal afetlerde can ve mal kaybını en aza indirecek arama, kurtarma ve acil yardım tedbirlerinin alınması ve uygulanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere kurulan SAKUT, doğal afet ve felaketlere hazır olmak adına eğitim faaliyetleri de yürütecek.

Erkan Mermercioğlu’nun Başkanlığında kurulan derneğin yönetim kurulunda Karçahan Demirok (Başkan Yardımcısı), Şule Akalın (Sekreter), Erman Karagöz (Sayman) yer alırken, kurucu yönetim kurulu üyeleri olarak Alev Yanar Deniz Beşparmak Yaşar Seyrekbasan Bayram Türkyılmaz yer alıyor.