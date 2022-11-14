Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir genç, cadde üzerinde silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir genç, cadde üzerinde silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Körfez ilçesi, Çamlıtepe Mahallesi, Gediz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O., sokak üzerinde bir grupla kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine silah sesi duyuldu. O sırada B.O.’nun dayısı, yeğenini korumak için evinin bahçesine alırken şahıslar ise olay yerinden uzaklaştı. B.O.’nun kendini yere bırakması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sol dizinden yaralanan B.O., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri inceleme başlattı.