Bir binanın üzerine yazılan anlamsız yazılar, şekiller sokakta çirkin görüntülere sebebiyet veriyor.

Bir binanın üzerine yazılan anlamsız yazılar, şekiller sokakta çirkin görüntülere sebebiyet veriyor.

Eskişehir Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Yalın Sokak’taki bir bina vandalların hedefi oldu. Şehrin en işlek bölgelerinden biri olan Doktorlar Caddesi’nin hemen arka sokağında bulunan binaya kimliği belirsiz kişiler tarafından yazılan anlamsız yazılar kötü görüntüler oluşturuyor. Sokaktan geçen vatandaşları rahatsız eden çirkin kareler Eskişehir’e yakışmıyor.