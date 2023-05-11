Balıkesir’in Edremit Belediyesi “Sokak Hayvanları Besleme Noktası”nda periyodik çalışmalarına devam ediyor. Hayvanların daha iyi şartlarda yaşaması için çalışan belediye ekipleri rutin kontrolleri de ihmal etmiyor.

Edremit’in Eminkuyu mevkiinde bulunan “Sokak Hayvanları Besleme Noktası”nda düzenleme, bakım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra sokaktaki canlar için su deposu da yerleştirildi. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Veteriner Hekimler tarafından rutin sağlık kontrolleri sağlanarak ilaçlaması yapılan hayvanlarla birlikte besleme noktasının temizliği ve düzenlemesi de gerçekleştiriliyor. Belediye yetkilileri su deposu ile birlikte temiz su ihtiyacına kolay ulaşımı karşılamak ve mama desteğiyle de sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için çalıştıklarını belirtti. Bunun yanı sıra gönüllü vatandaşlardan gelen bilgiler ve talepler doğrultusunda da uzman ekipler Edremit’in 47 mahallesinde görev yapmaya devam ediyor.