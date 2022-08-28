Mersin’in Mut ilçesinde bir kişi sokakta ölü olarak bulundu.

Mersin’in Mut ilçesinde bir kişi sokakta ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, 112’ye gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri Doğancı Mahallesi'ne geldiklerinde sokakta Hüseyin İlhan isimli şahsın cesediyle karşılaştı.

Ardından olay yerine Mut Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ve cinayet büro ekipleri geldi. Savcının yaptığı incelemenin ardından İlhan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.