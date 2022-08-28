Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ardından olay yerine Mut Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ve cinayet büro ekipleri geldi. Savcının yaptığı incelemenin ardından İlhan’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 112’ye gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri Doğancı Mahallesi’ne geldiklerinde sokakta Hüseyin İlhan isimli şahsın cesediyle karşılaştı.

Mersin’in Mut ilçesinde bir kişi sokakta ölü olarak bulundu.

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