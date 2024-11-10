Sivas’ta bir şahıs, aralarında husumet bulunan genci sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayda kaldırımda yürürken saçmaların isabet ettiği 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkistan Caddesi’nde İ.Y., aralarında husumet bulunan Ali Özen’e (21) pompalı tüfekle ateş açtı. Özen ile o sırada kaldırımda yürürken saçmaların isabet ettiği İ.Ş. yaralandı. Ağır yaralanan Özen, ambulansla kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Yaralanan İ.Ş. ise kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan İ.Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: iha