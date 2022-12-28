Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yolda hareketsiz bulunan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yolda hareketsiz bulunan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan bir şahıs gördü ve durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan ve kimliğinin Telat Akrenoğlu (53) olduğu tespit edilen şahsı ambulansla alıp kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Akrenoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.