Muğla’nın Milas ilçesinde sokakta bulunan kadın cesediyle ilgili aranan şüpheli İzmir’de yakalandı.

Milas’ın Aydınlıkevler Mahallesi’nde bulunan eski devlet hastanesi önünde dün sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirmiş, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk incelemede kadının silahla vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Olay yeri incelemesinin ardından başlatılan soruşturmada, öldürülen kişinin Milas’ta bir eğlence mekanında çalışan 36 yaşındaki Zeynep Başaran olduğu tespit edilmişti.

Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeynep Başaran’ı olay yerine 40 yaşındaki E.D.’nin tırıyla birlikte getirip bıraktığını tespit etti. Şüpheli E.D. bugün İzmir’de aracın kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirirken polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.