Zonguldak’ta hayvanseverler tarafından sokakta kanamalı halde bulunan hamile kedi, veteriner hekim tarafından ameliyata alındı. Kedinin dört yavrusundan üçü kurtarılamazken, bir yavru sağ olarak dünyaya geldi.

Hayvanseverler tarafından sokakta yaralı ve kanamalı halde bir kedi bulundu. Durumu fark eden hayvanseverler, vakit kaybetmeden kediyi veteriner kliniğine götürdü. Burada veteriner hekim Gökmen Koç tarafından muayene edilen kedi, acilen ameliyata alındı. Yapılan müdahalede kedinin karnındaki dört yavrudan üçünün hayatını kaybettiği belirlenirken, bir yavru canlı olarak kurtarıldı ve kuvöze alındı. Koç, yavru kedi için süt anne aradıklarını ifade etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Veteriner Hekim Gökmen Koç, "Yaklaşık bir hafta önce hayvansever bir vatandaş tarafından ağır enfeksiyon geçiren bir kedi kliniğimize getirildi. Yapılan tahlillerde yoğun bir enfeksiyon tespit ettik. Ultrason muayenesinde dört yavrunun kalp atışlarının olduğu görüldü ve antibiyotik tedavisine başlandı. Kanamanın durması üzerine normal doğum beklendi. Doğum başladığında dört yavrudan üçü doğdu; biri ölü, diğer ikisi ise canlıydı. Ancak son yavru doğum kanalında sıkıştı. Sezaryen ile bu yavruyu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdik. Şu an genel durumu iyi ancak süt anneye ihtiyacımız var. Eğer süt anne bulunamazsa, yavrunun hayatta kalma şansı azalacak. Anne kedi iyileşme sürecinde ancak yavrusuyla ilgilenmiyor" dedi.

Koç ve hayvanseverler, yavru kedinin yaşaması için süt anne bulunması gerektiğini belirterek, duyarlı vatandaşlardan destek beklediklerini ifade ettiler.