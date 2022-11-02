Eskişehir’in tarihi Odunpazarı ilçesinin sokaklarını adeta süsleyen klasik araçlar, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı ilçesinin sokaklarını adeta süsleyen klasik araçlar, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı Bölgesi, sokaklarına renk katan klasik araçlarla öne çıkıyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, klasik araçlara büyük ilgi göstererek bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Her renkten artık klasik olmuş otomobiller pembeden kırmızıya, maviden yeşile kadar birçok renkte boyanırken, havalı sistemleri ve süslemeleri ile de görsel şölen oluşturuyor. Tarihi evlerin önünde sergilenen antikalar, vatandaşları adeta geçmişe götürüyor.

“Fotoğraf çektirerek geçmişe özlemi gideriyorlar”

İnsanlar geçmişe özlem duydukları için araçlarıyla fotoğraf çektirdiklerini ve bu şekilde özlemlerini giderdiklerini vurgulayan Orkun Saç, “Eskişehir’de 11 yıldır klasik araç kiralama işiyle uğraşıyorum. İşlerimiz yaz sezonuna göre biraz daha yavaşlamış durumda. Klasik arabalarımızla şehri gezdiriyoruz, fotoğraf çekimi yapıyoruz o şekilde kentin tanıtımına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şehre gelen yerli ve yabancı turistler, klasik arabalarla fotoğraf çektiriyor. Gördüklerinde ilgilerini çekiyor. Klasik araçlarla fotoğraf çekimine gidiyoruz ya da burada fotoğraf çektiriyorlar. İnsanlar geçmişe bir özlem duydukları için en azından fotoğraf çektirerek bu özlemi gideriyorlar” diye konuştu.