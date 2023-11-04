Kastamonu’nun Cide ilçesinde sabah saatlerinde sokakları süpüren temizlik işçisinin karşısına ayı çıktı. Çevredeki vatandaşların ve köpeklerin ayıyı kovalaması sonrası kaçan temizlik işçisi, çok korktuğunu söyledi.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde belediye bünyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan Gönül Koç, sabah saatlerinde sokakları süpürmek için işe gitti. Sonbahar mevsimi olması sebebiyle dökülen yaprakları sokaklardan temizleyen Gönül Koç, ardından Cide Otogarına geçti. Burada da sokakları süpürmeye devam eden Gönül Koç, süpürdüklerini çöp konteynerine attıktan sonra garip sesler duymaya başladı. Dikkatli baktığında karşısında ayı olduğunu fark eden Gönül Koç, ne yapacağını şaşırarak yardım istedi. O sırada çevreden geçen ve yanında köpekler bulunan bir kişi, temizlik işçisi Gönül Koç’u ayının saldırısından kurtardı. Köpeklerin kovaladığı ayı, bir süre sokak arasında kaçarak, ardından ormanlık alanda gözden kayboldu.

Karşısında ayıyı gören temizlik işçisi Gönül Koç, çok korktuğunu söyledi.

Ayrıca Cide’de ilçe merkezine kadar inen ayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde köpeklerin, ayıyı kovaladığı ve ayının da kaçacak yer aradığı görülüyor.

“Halen elim ayağım titriyor, köpek görsem ayı var zannediyorum”

Halen olayın etkisinde olduğunu ve köpek görse dahi ayı gördüğünü zannettiğini söyleyen Gönül Koç, “Sabah erken saatte işe gitmek için evden çıktım. Arabamı ve süpürgemi aldım. İlçemizde dere boyundaki sokağı süpürdüm. Malum sonbahar, yapraklar çok fazla döküldüğü için o bölgeyi süpürdüm. Oradan köprüden geçerek terminale geldim. Terminalin ön taraflarını süpürdüm. Yazıhanelere geçtiğimde köpekleri biliyorum. Kenarda bekleyen bir hayvan vardı, bende onu köpek zannettim. Fakat çöpleri attıktan sonra bana doğru değişik sesler gelmeye başladı. Ardından bunun köpek olmadığına kanaat getirdim. Hareket edince korktum, ayı olduğunu gördüm. Yanımda bir kişi vardı, köpekleriyle çok fazla gezerdi, kahvehaneye doğru geliyordu. O geldi yanıma ve baktı, Gönül bu köpek değil ayı dedi bana. Birden köpekler ayıyı kovalamaya başladı, ayıda sapıttı nereye gideceğini şaşırdı. Sonra üzerime doğru gelince bende binaya doğru kaçtım. Ayı gidince çıkıp kahvehanede elimi yüzümü yıkadım. Çok korktum, ilk defa ayı gördüm. Ben daha önce hem sahilde hem çarşı içinde sürekli sokakları süpürüyorum ama ilk defa çarşı içinde bir ayı ile karşılaşıyorum. Halen elim ayağım titriyor. Köpek görsem ayı var zannediyorum. Ayıyı gördüğümdeki o duyguyu anlatamam. İlk defa karşılaşıyorum ayıyla” dedi.

“Köpekler, ayıyı kovalayınca ben de kaçtım”

Köpeklerin ayıyı kovalamaya başlayınca kendisinin de kaçtığını belirten Gönül Koç, “Benim yanımda Mevlüt diye bir arkadaş vardı, köpekleriyle birlikte geziyordu. Mevlüt, bana ayıyı görünce kaç diye bağırdı. O sırada da köpekler ayının üzerine gitti. Sonra köpekler ayıyı kovalamaya başladı. Köpekler, ayıyı kovalayınca ben olayın farkına vardım ve kaçtım. Mevlüt, ayıyı köpeklerden korumaya çalıştı. Köpekler, ayıya zarar vermesin diye peşlerinden gidiyordu. Kahverengindeydi, yavru ayıya benziyordu. Zıplaya zıplaya kaçıyordu. Terminalde garaj köprüsüne doğru ayıyı köpekler kovaladı. Ayı, koşa koşa çarşı içinden doğru ormanlık alan arıyordu kaçmak için, koşuyordu. Halen benim elim ayağım titriyor. Çok korktum, ilk defa başıma geldi. Bir daha rabbim yaşatmasın” diye konuştu.

Öte yandan, Kastamonu-Karabük karayolu Toprak Cuma mevkiinde de bir aracın önüne ayı çıktı. Anne ayı, yavrularıyla birlikte bir süre aracın önünde koşarak yol aldı. Daha sonra anne ayı, yavrularıyla birlikte ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.