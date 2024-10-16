Gaziantep’te çöpe atılan ve hurdalık diye bırakıldığı için geri dönüşüm tesislerine götürülen kitapları toplayan Sabahattin Toprak, geri dönüşümle yeniden hayat verdiği kitapları öğrencilerin ve ihtiyaç sahiplerinin satın alabileceği düşük ücretlerle satıyor.

Öğrencilerin ve vatandaşların eski ya da kullanmadıkları kitapları toplamanın yanı sıra geri dönüşüme gönderilmesi için geri dönüşüm tesislerine getirilen kullanılabilir düzeydeki dini yayınlar, roman ve hikayeler ile KPSS, TYT, AYT, LGS sınavlarına yönelik test ve çalışma kitaplarını toplayıp tarihi Gümrük Hanı’ndaki Sahaflar Çarşısı’ndaki dükkanına getiren 26 yaşındaki Sabahattin Toprak, titiz bir şekilde temizlediği kitapları okuyucuları ile buluşturuyor. Bin bir zahmet ve emekle topladığı kitapları öğrencilerin ve vatandaşların kullanması için dükkanına getiren Toprak, daha çok sokaklardan ve geri dönüşüm tesislerinden topladığı kitapları yeniden hayata kazandırıyor. Çöpe atılan ve hurdalık diye bırakılan kitaplara geri dönüşümle yeniden hayat veren Toprak, bu sayede kitapların çöpe gitmesinin önüne de geçiyor. Gün boyu saatlerce temizlediği ve raflara yerleştirdiği kitapları öğrenciler ile ihtiyaç sahiplerinin satın alabileceği düşük ücretlerle satan Toprak, bu duyarlılığı ile kitabın oluşumundaki emek, zaman ve enerjiyi kurtarıp nihai tüketici olan okuyucuya ulaştırıyor.

Bir nevi sahaf görevi gördüğünü belirten Sabahattin Toprak, “Bazı arkadaşların aracılığıyla kitapları geri dönüşüm tesislerinden ve sokaklardan topluyorum. Yüksek kitap fiyatlarından rahatsız olanlara ve ihtiyacı olan kitaplara erişmekte zorlananlara hizmet veriyoruz. Yaptığım iş her ne kadar maddi olarak gözükse de manevi açıdan da böyle bir girişimde bulundum. Kitapları gündüzleri topluyoruz, dükkanıma getirip vatandaşların hizmetine sunuyoruz” dedi.

“Bize daha çok kitap getirenlerin katkısı oluyor”

Satın aldığı ya da vatandaşlar tarafından kendisine getirilen eski kitapların bazen yırtık olduğunu ve bunu da kendi imkanları ile onardığını ifade eden Toprak, “Bize daha çok kitap getirenlerin katkısı oluyor. Bize kitap getirenler hem zaman hem de ekonomi açıdan da katkıda bulunuyor ve birçok kitabın zorluğundan da bizi kurtarıyorlar. Çoğu kişinin istediği kitaplar bize getirildiği için bize daha çok faydalı oluyor” ifadelerini kullandı.

“Kitaplarla iç içe olmayı seviyorum”

Başarısız ticaret girişimlerinden sonra kitap geri dönüşüm işine girdiğini anlatan Toprak, “Kitap okuma aşkımdan dolayı da böyle bir girişimde bulundum. Çünkü dinimizin ilk emri oku ve Rabbimiz de bize okumayı emrediyor. Bende ilmin gölgesine sığınmak istedim. Bu şekilde hem para kazanıyorum hem de topluma faydalı bir iş yapıyorum” ifadelerine yer verdi.

Piyasada bulunmayan kitaplara da ulaşabildiğini belirten Toprak, dükkanına daha çok öğrencilerin ve istedikleri kitaplara ulaşamayanların geldiğini aktardı.

“Her kitap ayrı bir insan demek”

İstediği kitapları her zaman temin edebildiğini ifade eden vatandaşlardan Mehmet Dönmez, kitapların tekrar geri dönüşüm yoluyla topluma kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek, “Kitapların hepsinde ayrı bir değer var. Her kitap ayrı bir insan demek. Kitapları tekrar geri dönüşümle kurtarmak çok önemli bir hizmet. Onun için Sabahattin beye teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Kitaplar çöpe gitmiyor”

İhtiyacı olan kitapları düşük ücretlerle alabildiğini belirten lise 11’inci sınıf öğrencisi Muhammed Emin Erdem, “Uygun fiyatlı kitapları almak için geliyorum. Sabahattin ağabey geri dönüşüm yoluyla hayata kazandırdığı kitapları bize getiriyor ve bizde satın alıyoruz. Kitapların fiyatı da öğrenci olduğum için çok uyguna geliyor. Geri dönüşüme giden kitaplar tekrar okuyucu ile buluşturuluyor. Kitaplar çöpe gitmiyor ve bundan dolayı çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.