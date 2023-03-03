Eskişehirli hayvanseverlerin iyi niyetiyle sokaklara bıraktıkları ekmek parçaları, çevreye duyarlı vatandaşlar tarafından hoş karşılanmıyor.

Eskişehirli hayvanseverlerin iyi niyetiyle sokaklara bıraktıkları ekmek parçaları, çevreye duyarlı vatandaşlar tarafından hoş karşılanmıyor.

Eskişehirli hayvanseverlerin attığı ekmekler, kaldırım ve sokaklarda hoş olmayan görüntülere sebebiyet veriyor. Duyarlı vatandaşlar tarafından hayvanları beslemek amacıyla ağaç altlarına bırakılan yemek artıkları aynı zamanda çevre kirliliğine neden oluyor. Meydana gelen bu durum karşısında ikiye bölünen vatandaşların bir kısmı hayvanları yemleme niyetindeyken, diğer kısmı ise oluşan kötü manzara karşısında yetkililerden gereğinin yapılmasını talep ediyor.