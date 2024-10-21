Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sokaklarda dilendirilen çocuklar için alan taraması yapıldı.

Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından 2024 yılı çocuklar güvende programı kapsamında sokakta dilendirilen çocuk olup olmadığı ile ilgili alan taraması gerçekleştirildi. İlçe merkezindeki bütün cadde ve sokaklarda tarama yapan ekipler aynı zamanda esnaf ve vatandaşlara da dilendirilen çocuk olup olmadığı konusunda bilgiler aldı.

Program kapsamında denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği ve duruma göz açtırılmayacağı vurgulandı.