Hatip Ortaokulunda öğrenciler, sokak sokak gezip sokak hayvanlarını besliyor.

İş adamlarının da öğrencilerin sokak hayvanlarını beslemesine destek verdiğini anlatan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, toplumsal duyarlılıklar geliştikçe insanların ve toplumların gelişebileceğini belirtti. Dönmez açıklamasında, "Havalar soğudu ve kış mevsimi etkisini gösterdi. Sokaklara hayvanların yemesi için mama bıraktık. Öğrencilerimizin akademik başarıları yanında doğayı ve hayvanları sevmesini de öğretmeliyiz. Bir kedinin bakışındaki mahzunluğu görebilmeliyiz" dedi.

Kuzey Irak’tan Türkiye’ye gelen Türkmen kardeşler Masal ve İhsen ise savaş bölgesinde açlık ve susuzluğu yaşadıklarını, bu nedenle insanların sokak hayvanlarına karşı duyarlı davranmasını istedi. İhsen adlı öğrenci, "Bir kap mamayı sokak hayvanları için çok görmeyelim. Sokaklardaki hayvanları koruyup onların da aç olabileceğini düşünelim" şeklinde konuştu. Masal adlı öğrenci ise, savaş bölgesinden geldiğini ve aç kalmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini ifade ederek, "Memleketimizde savaş çıktı, insanlar bir ekmeğe muhtaç hale geldi. Savaşı gördüm ve Türkiye’de okulumda öğretmenimizle sokak hayvanlarının da aç olabileceği düşüncesinden hareket ederek duyarlı davrandık. İnsanlar, nasıl açlık ve susuzluk yaşamışsa sokakta kalan hayvanlarda bu sorunları yaşıyor" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin kış mevsimindeki etkinliğini okul idaresi ve iş adamları da yaptıkları mama katkısıyla destekliyor.