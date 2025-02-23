Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 884 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 20 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 20 şahsa gerekli adli işlemler yapılırken 10 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda ayrıca 884 adet uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.