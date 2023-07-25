Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde sokak sağlıklaştırma çalışmalarının 3’üncü etabı başladı.

"Taşhan Koruma Alanı Çevre Düzenlemesi Projesi" Mihalgazi Külliyesi proje alanı koruma 1 ve 2’inci etap "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" sona ererken, 3’üncü etap çalışmaları başladı. Yaklaşık 15 milyon tutacağı açıklanan yatırım kapsamında ilçede bulunan metruk binaların yıkımı gerçekleştirilip, tarihi dokusu olan binalar yenilenerek ilçenin turizme kazandırılması amaçlanıyor. Konu hakkında açıklama yapan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, "İlçemizde çok sayıda tarihi sivil mimari örneği ev mevcut. Amacımız ilçemizde tarihi açıdan değeri olan binaların kendine özgü olan mimari dokusunu yenileyerek, sadece tarıma değil turizmi ile de istihdam sağlanabilecek bir ortam oluşturmak. 1 ve 2’inci etabın ardından 3. etap sokak sağlıklaştırma ile bu kapsamda hedefimizin büyük bir kısmına ulaşmış olacağız. Gölpazarı her anlamda değişiyor güzelleşirken, 4’üncü etap çalışmalarımıza projesi biter bitmez başlıyoruz" dedi.