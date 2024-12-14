Eskişehir’de cadde üzerinde, kavga eden iki grup arasında yaşanan arbede vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan tramvay durağının yanında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Gece saatlerinde meydana gelen kavgada tekme ve yumrukların havada uçuştuğu görüldü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kavgayı çevredekilerin ayırmaya çalıştı. Araçların önünde de kavgasını sürdüren iki grup trafiği olumsuz etkiledi. Görüntülerde beyaz montlu şahsın, darbelerin de etkisiyle sendelediği görüldü. Kavganın sonrasında gruplardan birinin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görüldü.