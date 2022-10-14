Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi belirlenemeyen şahıs, sokak ortasında tartıştığı yabancı uyruklu Elhalid H.’yi (34) bacağından tabancayla ateş ederek yaraladı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Bacağına isabet eden 2 mermiyle yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayın şüphelisini arıyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, sokak ortasında tartıştığı şahıs tarafından bacağında tabancayla vurularak yaralandı.

Tartıştığı şahsı yaralamasına engel olmaya çalıştı, babasının ölümüne neden oldu

Tartıştığı şahsı yaralamasına engel olmaya çalıştı, babasının ölümüne neden oldu

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