İzmir’in Çiğli ilçesinde, sokak ortasında tabancayla vurularak ağır yaralanan Türkmenistan uyruklu Kamil Gasanbekov, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde, sokak ortasında tabancayla vurularak ağır yaralanan Türkmenistan uyruklu Kamil Gasanbekov, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Şirintepe Mahallesi 8140 Sokak üzerinde meydana geldi. Türkmenistan uyruklu tesisat ustası Kamil Gasanbekov (39), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasında tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Silah sesini duyup olay yerinde yaralıyı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kamil Gasanbekov’u ambulansla Çiğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kamil Gasanbekov, yaşamını yitirdi.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.