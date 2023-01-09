Diyarbakır’da sokak ortasında hız yaparak ara sokağa giren otomobil, motosikletli kurye ile çarpıştı. Metrelerce uçan kurye ise ağır yaralandı.

Diyarbakır’da sokak ortasında hız yaparak ara sokağa giren otomobil, motosikletli kurye ile çarpıştı. Metrelerce uçan kurye ise ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü hız yaparak sokak aralarından geçtiği sırada motosikletli kurye ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce uçan kurye ağır yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kuryenin vücudunun birçok yerinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.