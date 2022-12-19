Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Hasan Çelebi Mahallesi Rüştü Küçük Ömer Caddesinde yürüdüğü sırada, bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan Hüseyin Dengi (40) Siverek Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi ardından Şanlıurfa’ya sevk edilmişti. Hüseyin Dengi, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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