Kocaeli’de sokakta yürüyen 2 kişi, motosikletle geçen kişi ya da kişiler tarafından silahla vurulup yaralandı. Yaralı 2 şahıs, taksi tutarak hastaneye gitti.

Kocaeli’de sokakta yürüyen 2 kişi, motosikletle geçen kişi ya da kişiler tarafından silahla vurulup yaralandı. Yaralı 2 şahıs, taksi tutarak hastaneye gitti.

Olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi Akasya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgili oldukları iddia edilen Y.D. ve erkek arkadaşı U.G. yürürken motosikletle geçen kişi ya da kişiler tarafından sokak üzerinde silahla vuruldu. Motosiklet hızla olay yerinden uzaklaşırken yaralanan 2 şahıs ise taksiyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yolunu tutarak tedavi altına alındı. Hastaneye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Motosikletteki şahıs ya da şahısları arama çalışmaları devam ediyor.