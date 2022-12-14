Mersin’de iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Önce kavga eden, ardından otomobillerle birbirlerini kovalayan 12 şüpheli gözaltına alınırken, 6 tabanca, 2 bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Mersin’de iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Önce kavga eden, ardından otomobillerle birbirlerini kovalayan 12 şüpheli gözaltına alınırken, 6 tabanca, 2 bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi D400 Karayolu Bekirde Kavşağında iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 grubun önce kavşakta kavga yaptığı, ardından birbirlerini otomobillerle kovaladıkları belirlenirken, olayla ilgili K.A., D.B., B.A., T.T., M.T., U.K., F.K., P.P., A.A., M.Ç., D.Ç. ve B.Ç. gözaltına alındı. Şahısların üst ve araçlarında yapılan aramalarda 6 tabanca, 2 bıçak ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan K.A. ve F.K. tutuklanırken, diğer şahıslar adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, kavga ve şahısların otomobille birbirlerini kovalama anları da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.