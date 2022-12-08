Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde aralarında husumet bulunan şahsı çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürmekten gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde aralarında husumet bulunan şahsı çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürmekten gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Pazar Mahallesi Osman Nuri Saygılı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, köyde sütçülük yapan Mustafa Tilim (43) ile arasında husumet bulunan Uzman Çavuş Rıdvan E. ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Rıdvan E., belindeki tabancasını çıkararak Tilim’e ateş etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Tilim, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, Uzman Çavuş Rıdvan E.’yi gözaltına aldı. Rıdvan E., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.