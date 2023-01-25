İzmir’in Buca ilçesinde bir kişinin tartıştığı eşini sokak ortasında tabanca ile yaraladığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir’in Buca ilçesinde bir kişinin tartıştığı eşini sokak ortasında tabanca ile yaraladığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay dün akşam saat 22.45 sıralarında Buca ilçesi, Çamlıkule Mahallesi, 290/3 Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, K.A., ile eşi Gizem A. (28) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından gözü dönmüş koca, eline aldığı tabanca ile eşini ateş ederek yaraladı. Gizem A., kanlar içerisinde yere yığılırken, K.A. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ağır yaralı olarak ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 28 yaşındaki kadının hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheli K.A.’yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen olay sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde kaldırımda oturduğu eşi Gizem A. ile konuşan K.A.’nın ayağa kalkarak silahını doğrulttuğu ve tabancasını ateşleyip kaçtığı anlar yer aldı.

Hırsızlık suçundan kayıtları da olduğu öğrenilen K.A.’yı yakalamak için çalışmalar sürüyor.