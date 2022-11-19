Adli mercilerde işlemleri tamamlanan katil zanlısı Mehmet Yavuz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı ile beraber adliyeye sevk edilen oğlu M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi’nde boşanma aşamasındaki eşi Derya Yavuz’u (42) silahla öldüren ve FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıkan Mehmet Yavuz (52) sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Gaziantep’te, sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini öldüren ve FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıkan Mehmet Yavuz tutuklandı. Katil zanlısının oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.