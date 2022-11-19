Gaziantep’te, sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren ve FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıkan Mehmet Yavuz ve oğlu M.Y., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep’te, sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren ve FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıkan Mehmet Yavuz ve oğlu M.Y., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Kasım 2022 Çarşamba akşam saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre Derya Yavuz (42), işten çıktıktan sonra evine doğru giderken, arkadan yanaşan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yavuz (52) tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilmişti.

Yakalanan katil zanlısının FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla vurarak olay yerinden kaçan katil zanlısı Mehmet Yavuz ise olay gecesi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanmıştı. Yakalandıktan sonra gözaltına alınan katil zanlısı Mehmet Yavuz’un FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği de ortaya çıkmıştı.

Katil zanlısı ve oğlu adliyeye sevk edildi

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla vurarak öldüren katil zanlısı eski polis Mehmet Yavuz ile oğlu M.Y. (22), emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.