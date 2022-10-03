Adana’da dolmuş şoförünün bir kişiyi bıçaklaması vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

Adana’da dolmuş şoförünün bir kişiyi bıçaklaması vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan içesi, Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İnönü Caddesi’nde bir dolmuş şoförü tartıştığı şahsı kovalayıp yakaladıktan sonra bıçakladı. Sürücü daha sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaralı, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.