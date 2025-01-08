Balıkesir’in Edremit ilçesinde sokak ortasında bir kişiyi av tüfeğiyle bacağından vuran zanlı jandarma ekiplerince yakalandı. Saldırı anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Güre Mahallesi’nde Y.E., sokak ortasında S.S.’yi av tüfeğiyle bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı şahıs ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan Y.E. jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan saldırıyla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.