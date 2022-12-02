Samsun’da bir kişi sokak ortasında 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Samsun’da bir kişi sokak ortasında 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Bursa’da uçağın düşmeden önce kokpitten çekilen görüntüleri ortaya çıktı Bursa’da uçağın düşmeden önce kokpitten çekilen görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi, Selahiye Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğrayan R.Ş. (48) 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.Ş. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.