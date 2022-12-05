Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Futbol Sokak Ligi’nde şampiyon olan takım, eski hakem Ahmet Çakar’ın düdük çaldığı final maçıyla belli oldu. Kazanan takım, kupasını Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun elinden aldı.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Futbol Sokak Ligi’nde şampiyon olan takım, eski hakem Ahmet Çakar’ın düdük çaldığı final maçıyla belli oldu. Kazanan takım, kupasını Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun elinden aldı.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün bu yıl 2.’sini düzenlediği Esenler Sokak Ligi’nin şampiyonu belli oldu. 5. Cadde ve Cambazlar takımlarının karşılaştığı Esenler Sokak Ligi’nin final maçını eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar yönetti. Çekişmeli ve heyecanlı geçen final maçı 1-1 berabere bitti. Şampiyonun penaltı atışlarıyla belli olduğu maçta gülen taraf Cambazlar oldu. Şampiyon olan Cambazlar takımı, birinciliği taraftarlarıyla coşkulu bir şekilde kutladı. Şampiyonluk kupasını Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun elinden alan oyuncuların mutluluğuna Ahmet Çakar da eşlik etti. Çift Elma ile Azerbaycan City arasında oynanan üçüncülük maçında ise gülen taraf 5-1’lik skorla Çift Elma takımı oldu. Şampiyon olan Cambazlar takımı büyük ödül olan 15 bin TL’ye sahip olurken, 2. olan 5. Cadde takımı 10 bin TL, 3. Olan Çift Elma takımı ise 5 bin TL’lik ödülü kazandı. Esenler Sokak Ligi’nde 56 takım ve 672 sporcu mücadele etti. Yapılan elemelerin ardından kalan 32 takım arasında oynan maçların ardından ligin ilk üç takımı belirlendi.

"Umarım diğer ilçe belediyelerine de örnek olur"

Esenler Sokak Ligi’nin final maçını yöneten FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, "Dışarıdan herkese kolay bir şeymiş gibi görünüyor ama bunu başarabilmek çok zor. Oldukça çekişmeli bir maçtı. Adeta pimi çekilmiş bomba gibiydiler. Gençler hem semtinin şampiyonu olmak hem de büyük ödülü kazanmak için kıran kırana mücadele ettiler. İki takım da kazanmayı sonuna kadar hak etti. Başta Başkan Mehmet Tevfik Göksu olmak üzere bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah diğer ilçe belediyelerine de örnek olur" İfadelerini kullandı.