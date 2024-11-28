Osmaniye Belediyesi’nin “Sokak Kuaförleri” bilinen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevsimlere ev sahipliği yapacak olan cadde ve sokaklara “Yeşil Alanlar Nefes Olsun” sloganıyla kent genelinde yeşili ilmek ilmek işliyor.

Osmaniye Belediyesi tarafından, asfalt yol konforuna kavuşturulan caddelerde ağaç ve süs bitkilerini toprakla buluşturan ekipler, hali hazırda olan park ile caddelerde dikili olan ağaç ve süs bitkilerine de hünerli ellerle şekil vermeye devam ediyor Osmaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, “Yeşil Alanlar Nefes Olsun” sloganıyla başlatmış olduğu ağaç dikim çalışmalarına devam ediyor. Belediye’nin ‘Sokak Kuaförleri’ olarak da bilinen işin ehli görevli personel kent genelinde yeşil tonların ağırlıklı olması için belirlenen plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in görevi devralmasıyla birlikte asfalt seferberliğinin de başlatıldığı Osmaniye’de, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla asfalt yol konforuna kavuşturulan caddeler de Sokak Kuaförleri’nin elinden yeşile bürünüyor. Akasya, çınar ve çam ağaçlarının toprakla buluşturulmasıyla gelecek nesillere yeşil bir Osmaniye bırakmak için canla başla çalışan ekipler, şehrin dört bir yanına yeşili ilmek ilmek işliyor. Şehrin estetik görünümünün daha da güzelleşmesi adına süs bitkilerini de toprak buluşturan ekipler hali hazırda yetişen süs bitkilerine de hünerli ellerle şekil vermeye devam ediyor.

Osmaniye’de cadde ve sokaklar mevsimlere ev sahipliği yapacak

Dikilen ağaçların yetişmesiyle birlikte sonbahar aylarında sarı ve turuncu renklerin ilkbahar aylarında yeşil tonların hâkim olacağı cadde, sokak ve kaldırımlar ile yeşil alanlar kent genelinde kartpostallık görüntülere ev sahipliği yapacak. Karaçay Doğa Park ve Millet Bahçesi gibi halihazırda hizmet veren yeşil alanlar da vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Ağaçların gölgesinde koyu sohbetlere ev sahipliği yapan oturma alanlarıyla hizmet veren yeşil alanlar, kavurucu sıcakların etkili olduğu Osmaniye’de toprakla buluşturulan ya da buluşturulmaya devam eden ağaçların gölgesi de sıcak yaz aylarında vatandaşlara serinlik hissi yaşatacak.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler tarafından ana arter caddelerin refüj kısımlarına dikilen çam vb. gibi süs bitkileri de bir yandan caddelerin estetik görünüşüne değer katarken bir yandan da sürücülere keyifli anlar yaşatıyor.