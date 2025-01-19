İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayarak öldürülen 12 yaşındaki Eslem Teker için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başıboş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan Eslem Teker vefat etmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eslem Teker için başsağlığı mesajı verirken olayın ardından Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildiğini ve çalışmalara başlandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker’in tarifsiz acısını yaşıyoruz. Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Eslem evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”