Antalya’nın Manavgat ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı 1 koyun telef olurken, bir koyun yaralandı, diğer 3 koyun ise bulunamadı. Koyunların saldırdığı köpekleri besleyen Almanya vatandaşı, koyunların parasını ödeyeceğini belirterek, sokak köpeklerini beslemekten vazgeçmeyeceğini söyledi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı 1 koyun telef olurken, bir koyun yaralandı, diğer 3 koyun ise bulunamadı. Koyunların saldırdığı köpekleri besleyen Almanya vatandaşı, koyunların parasını ödeyeceğini belirterek, sokak köpeklerini beslemekten vazgeçmeyeceğini söyledi.

Olay, Aşağı Işıklar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Uyar isimli vatandaşın bahçesinde beslediği 5 koyuna sokak köpekleri saldırdı. Koyunlardan 1 tanesi telef olurken, diğeri yaralı olarak bulundu; 3 koyun ise kayboldu. Sabah koyunların bulunduğu yere yem vermek için gelen Uyar ise gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Mustafa Uyar, "Koyunlarımdan bir tanesi yerde cansız yatıyordu. İçeriyi kontrol ettiğimde 1 koyunun da yaralı olduğunu, ayağının parçalandığını gördüm. 3 koyunumu ise tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Daha önce de benzeri bir olay yaşanmış ve aynı bahçe içerisinde evi bulunan Alman komşumuzun beslediği sokak köpekleri koyunlarımıza saldırmıştı. Sokak köpeklerinin olduğu yere doğru yürüdüğümüzde koyun tüylerinin olduğunu gördük. Komşumuz kendisi de bu durumu kabulleniyor. Burada köpek beslememesini istiyoruz. Çünkü bırakın hayvanları yoldan insanlar, özellikle de çocuklar geçemiyor" diye konuştu.

"Sokak hayvanlarını ne pahasına olursa olsun ölüme terk etmeyeceğim"

Köpeklerin sütünden ve etinden yararlanamayacağını belirten Uyar, Alman komşusu Uwe Koll’a seslenerek, "Gel biz sana etinden ve sütünden faydalanman için koyun verelim, onları besle. Hem etini hem de sütünü kullanırsın. Köpeğin etini yesen yenilmez, sütünü içsen içilmez" dedi.

Köpekleri besleyen Almanya vatandaşı Uwe Koll ise, "Sokak köpeklerinin durumu karşısında duyarsız kalmayarak önce evimizin bahçesinde bakmaya başladık. Daha sonra kapımızın önünde kulübeler yapıp sokak köpeklerine bakmaya başladık. Yem saatinde köyden çok sayıda köpek buraya gelip karnını doyuruyor. Soğuk havada aç kalan köpeklerin başkalarına ve diğer hayvanlara saldırmasından doğal bir şey olamaz. Biz bu durumu ortadan kaldırmak için bunları besliyoruz. Eğer belediye, devlet ya da vatandaşlarımızdan evimizin yakınında bir alan bize para karşılığında kiraya verilirse biz burada sokak köpekleri için barınak yapmak ve daha fazla sokak köpeğine kimseye zarar vermeyecek şekilde bakmak istiyoruz" diye konuştu.

Uwe Koll, köpeklerin özellikle soğuk havalarda zorda kaldığını belirterek, "Sokak hayvanlarını ne pahasına olursa olsun ölüme terk etmeyeceğim. Her şeyin sonucuna katlanırım yine de bu köpekleri beslemeye devam ederim" ifadelerini kullandı.

Olay, Mustafa Uyar ve Uwe Koll’un, köpeklerin öldürdüğü ve kaçırdığı koyunlar için 15 bin TL karşılığında anlaşma sağlamalarıyla tatlıya bağlandı.