Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sokak köpeklerin saldırısına maruz kalan kadın etraftaki vatandaşların yardımı sayesinde yara almadan kurtulurken, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sokak köpeklerin saldırısına maruz kalan kadın etraftaki vatandaşların yardımı sayesinde yara almadan kurtulurken, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

İlçenin Yeni Mahalle Yokuş Sokak’ta yaşayan Tülay Ündeş, çarşıdan evinin yakınına geldiği esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kadının çığlıklarını duyan kardeşi ve çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak köpekleri uzaklaştırdı. Başka bir akşam Ündeş ailesi, evlerinin önünde toplanan sokak köpekleri yüzünden arabada dakikalarca mahsur kaldığı anları ise cep telefonuyla çekildi. Başka bir vatandaş ise evinin balkonundan köpeklerin birbirine saldırma anını dakikalarca kayıt altına alarak Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’yı sosyal medyadan etiketleyerek şikâyetini iletti.

Köpeklerin saldırısına maruz kalarak yaşadığı korku dolu anları anlatan Tülay Ündeş, “Sokağa çıktım geri dönüşte köşede köpeklerin saldırısına maruz kaldım. Sonrasında servis şoförleri ve kardeşim koşarak beni köpeklerin saldırısından kurtardılar. Bu köpeklerin toplanıp saldırısını çok yaşıyoruz. Burayı mesken haline getirdiler. Çocuklarımızı okula gönderemiyoruz, sokağa rahat çıkamıyoruz. Hiç bir şey yapamıyoruz. Yetkilileri çözüm odaklı arıyoruz. Ama çözüm olarak “ Biz onlara iğnelerini yaptık, kısırlaştırdık. Sokak köpeklerini toplayamıyoruz” diye cevap alıyoruz. Yetkililerin harekete geçmesini istiyorum. Hayatımız kısıtlanmasın. Çocuklarımız rahat dışarı çıkabilsin, öğlen yemeğine eve gelebilsin. Eğer barınak yapılmak isteniyorsa bu konuda yardımcı oluruz. Yeter ki çare bulunsun. Sokakta başıboş şekilde olmaz böyle. İlla canımız yanınca mı çare bulunacak ” dedi.

Sosyal medyadan Çaycuma Belediyesi Belediye Başkanı Bülent Kantarcı hesabından seslenen vatandaş ise şu paylaşımda bulundu; “Bir hafta önce sokak kapısında baktığım kedilerden bir tanesi 2.kata tırmanırken yere düştü ve arka bacağını kırdı. Çaycuma Belediyesini aradım. Allah razı olsun haybulans veterinerle birlikte geldi ve yavruya müdahale ettiler. İyileşene kadar evde bakacağım. Ayrıca belediye yetkililerine teşekkür ederim. Ancak dünkü mahalle görüntülerini de paylaşmadan içim rahat etmeyecek. Hayvanlar artık açlıktan birbirlerini yiyorlar. Kafalarına plastik kova atarak zor ayırabildim. Onların da yaşamaya hakkı var. Fakat durum çok tehlikeli hal almaya başladı” diyerek uyarıda bulunurken şikayetlerin sayısı her geçen gün artmaya başladı.

Sosyal medyada diğer bir etiket paylaşımında ise ’Çaycuma modern ve bir Avrupa şehri diye hiç övünmeyin. Avrupa’da böyle bir rezillik göremezsiniz" diyerek tepkisini dile getiren vatandaş, “Çaycuma’ ya ne bu köpek sürüleri hep toplu halde çarşıda, caddelerde 100’lerce var. Çöplerin içinde yiyecek bulma çabaları birkaç hayırseverin verdiği yemek hangi birine yeter illaki birilerinin ısırılması veya bir çocuğu saldırmaları mı gerek. Korkmamak elde değil birde denetimsiz çoğalmaları. 2 köpekten 16 tane yavru var pehlivanda. Bunlara belediye niye bir çözüm bulmaz. Ne yer ne içer o kadar köpek, çok huzur bozucu ve senelerdir devam eden bir durum. Çaycuma modern ve bir Avrupa şehri diye hiç övünmeyin. Avrupa’da böyle bir rezillik göremezsiniz! Çaycuma daire satışlarında Türkiye genelinin en pahalı merkezi haline gelmiş. 2 milyara daire maşallah bu müteahhitlere” diyerek serzenişte bulundu.