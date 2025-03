Sokak köpekleri, hem kanser hastalarına hem de sokaktaki diğer canlara umut olabilmek için ter döktüler. Birinci ve ikinci basamak sınavlarını başarı ile geçen sokak köpekleri terapi köpeği olma yolunda hızla ilerliyorlar.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteği ile yapılan "Sokak köpeklerini eğitiyoruz, hastalarımızı tedavi ediyoruz" projesi kapsamında, Ankara’da eğitimleri devam eden 6 sokak köpeği kanser hastalarına moral ve motivasyon sağlayabilmek için marifetlerini sergiledi. Gerçekleşen sınavda sokak köpekleri birinci ve ikinci basamak sınavlarını başarı ile geçti. İstanbul’da daha önce başarı kazanan iki köpekle birlikte toplam sekiz sokak köpeği hastanelerde kanser hastalarına moral/motivasyon sağlamak ve onlara hastanede geçirdikleri zamanı da güzelleştirebileceklerini göstermek için gün sayıyorlar.

Projenin geliştiricisi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Eda Küçüktülü, projenin detaylarından ve gelinen son aşamadan bahsederek, "Terapi köpekleri aslında tüm dünyada kullanılıyor. Çocuk hastalarda, demanslı hastalarda, ağrısı olan hastalarda ve kanser hastalarında psikolojik destek için kullanılıyor. Benim uzmanlığım kanser alanında olduğu için, ülkemizde kanser hastalarında neden kullanmıyoruz diyerek yola çıktığım bu projede, özel eğitimli bir terapi köpeği olan Mocha ile İstanbul’da kanser hastalarına gün aşırı 15 dakika vizit yapıldı. Mocha’nın hastalar üzerindeki etkisi bilimsel olarak oldukça çarpıcı çıktı. Hastaların depresyon, hastalığı kabullenememe gibi duygularına çok iyi geldiklerini, onları çok mutlu ettiklerini, hastalara enerji verdiklerini, hatta strese bağlı nabız ve tansiyonlarını düşürdüklerini gördük. Bu sonuçları gördüğümde, neden bunu sokak köpekleri ile yapmayalım diye düşündüm ve konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımıza başvurdum, onlar da projeyi onaylayınca çalışmalarımıza başladık. 10 tane sokak köpeğini terapi köpeği olarak yetiştirme yoluna çıktık. Sınavlarda da son derece başarılı oldular ve geçtiler, şu anda hastalara psikolojik destek için hazırlar" dedi.

"Hepsi birer kuyruklu serotonin"

Sınavı geçen sokak köpeklerinin Mart ayı içerisinde ameliyat olmuş meme kanserli hastaları ziyaret ederek onlara moral ve motivasyon sağlayacaklarını ifade eden Küçüktülü, "Bu zamanda biliyorsunuz herkes mutlu olmak için antidepresan kullanmayı ya da serotonin almayı çok seviyor. Can dostlarımız da bizim kuyruklu serotoninlerimiz aslında, çünkü Afrika’da yapılan bir tez çalışmasında insanların kanlarında serotonin oranını arttırdıkları ortaya çıktı, yani ilaçların yan etkisinden vücudumuzu korurken mutluluk hormonumuzu da bu canlardan elde etmiş oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu köpeklerimiz Mart ayı içerisinde meme kanserinden ameliyat olmuş hastalarımızı ziyaret edecekler. Böylece hastane vizitlerinde diğer terapi köpeklerinden bir farkları olmadıklarını da gösterecekler." diyen Küçüktlü; "Bakanlıklarımızla sürekli irtibat halinde olduğumuz için, daha sonra tıpkı Avrupa ve Amerika’daki gibi biz de rehabilitasyon merkezlerinde, huzur evlerinde, sevgi evlerinde, hastanelerde kadrolu terapi köpekleri göreceğiz ve muhtemelen sokak köpeklerimizi bu alana sevk edebileceğiz" dedi.

"Amacımız sokaktaki tüm canları projeye dahil edebilmek"

Dr. Küçüktülü bu projenin Türkiye’de yaşanan sokak köpekleri sorunu için iyi bir çözüm yolu olduğunu ifade ederek, "Biz sokaktan ya da barınaklardan, uzman köpek eğitmenleri tarafından titizlikle mizaç testine sokularak seçilen 10 çocuğumuzla yola çıktık ve kısa sürede başarılı olduklarını gördük. Bundan sonraki süreçte de amacımız sokaktaki tüm canlarımızı bu projeye dahil edebilmek. Ama bunun olabilmesi için öncelikle bu canların güvenli bir yerlere yerleştirilmesi gerekir. Çok ciddi bir ekip işi bu Bilim insanları, Köpek Eğitmenleri, sınavları yapan uzmanlar, Tıp Doktorları, Veteriner Hekimler, psikologlar hep beraber çalışıyoruz ve bu işi kesinlikle ülkemizde oturtmak istiyoruz. Sokak köpeklerine ülkemizde ciddi bir sorun gözüyle bakılıyor. Ülkemizde biliyorsunuz sokak köpekleriyle ilgili sorunun büyüğü, çocuklarla köpeklerin arasındaki birtakım olaylar nedeniyle çıktı. Burada çok önemli bir ayrıntının altını çizmek istiyorum, mahallemizdeki köpeklerle, kırsaldaki köpekleri ayırmamız gerekiyor. Kırsalda rehabilite edilmesi gereken köpekler bu tür olaylara sebep olabiliyorlar. Onların bakımları yapılmalı, onlar rehabilite edilmeliler. Ama öte yandan mahallemizde bizimle iç içe yaşayan, sakin mizaçlı sokak köpeklerinin topluma çok ciddi faydaları dokunabilir. Aslında özellikle çocukların iletişiminde ve yetişmesinde çok önemli bir yere sahip bu köpekler Milli Eğitim Bakanlığı’nı da işin içine bu sebeple katmak istiyoruz. Çocukların köpekler ile iletişimlerini arttırarak, onlara nasıl davranmalarını öğreterek aslında daha barışçıl, sosyal ilişkileri daha iyi, daha iletişime açık, daha paylaşımcı çocuklar yetiştirebiliriz. Yani sadece sağlık alanında değil, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için de çok iyi olacak bu proje" ifadelerini kullandı.

Sokak köpeklerinin eğitiminde görev alan Köpek Eğitmeni ve Davranış Uzmanı Kemal Can Oral, "Bu proje kapsamında 6 köpeği sosyal köpek sınavına sokarak daha sosyal olduklarını, çevresel etkilere karşı daha uyumlu hale geldiklerini gösterebilmek istedik. Bu çalışmalar her köpek için özel, her köpek için farklı farklı periyotlarda oluşturuldu. Bir köpekle iki ay çalıştıysak bir diğeriyle daha uzun süreler geçirdik, bir başka köpekle daha kısa eğitim süreci geçirdik Ayrıca sokak köpekleri ikinci bir şansı hak ettikleri için onların da diğer köpekler gibi sosyal yaşama entegre olabildiklerini göstermekti amacımız, sınavlarda hepsi başarılı olarak bizi bu amacımıza ulaştırdı. Çok mutluyuz" dedi.

Köpekler, tüm eğitim aşamalarını tamamlayıp sertifikalarını aldıktan sonra hastanelerde kanser hastaları ile buluşacak. İlk ziyaretin Mart ayı içerisinde Ankara’da Gülhane’de yapılması planlanıyor.